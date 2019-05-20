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صورة حفتر تقتحم شاشة قناة تلفزيونية معادية له!

أخبار العالم العربي

صورة حفتر تقتحم شاشة قناة تلفزيونية معادية له!
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أفادت قناة ليبية تبث من قطر بأن ترددها على قمر "نايل سات" تعرض لقرصنة من جهات موالية لخليفة لحفتر، القائد العام لـ"لجيش الليبي".

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وأعلنت بعض المواقع الإخبارية الموالية لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر أن "الإعلام الحربي اخترق قناة "ليبيا الأحرار" أثناء لقاء مع المدعو نعمان بن (عثمان) وتظهر صورة المشير في الحلقة وشعار شعبة الإعلام الحربي".

وحصلت عملية القرصنة هذه خلال بث برنامج كان يستضيف نعمان بن عثمان، وهو أحد قادة "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة" المقربة من "القاعدة".

وقد تحول بن عثمان لاحقا إلى باحث في شؤون الجماعات "الجهادية" في لندن، وكان في فترة سابقة من أشد المتحمسين للمشير خليفة حفتر قبل أن ينقلب عليه ليصبح من ألد خصومه.

يذكر أن قناة "ليبيا الأحرار" تأسست في قطر بتمويل من الدوحة وبدأت البث مطلع عام 2011 بعد اشتعال أعمال العنف في ليبيا، بهدف دعم المنتفضين على نظام الراحل معمر القذافي.

المصدر: RT

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