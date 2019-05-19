قطر تعرب عن استغرابها من تصريحات الجبير

أعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن استغرابها من الاتهامات التي وجهها إلى قطر مؤخرا وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير.

وقالت الخاطر في تصريح صحفي أدلت به، يوم الأحد، حسبما نقلته وكالة "قنا" القطرية الرسمية، إن فحوى تصريحات الجبير كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ليهاجم من ثم دولة قطر، متسائلة كيف يستقيم الأمران.

وأشارت المسؤولة القطرية إلى أن الجبير "نسي أو تناسى أن السياسات التي تمارسها الدول الأربع التي تفرض حصارا على دولة قطر منذ أكثر من سنتين، هي السياسات التي مزقت الشمل الخليجي وأحدثت شرخا في العمل العربي والخليجي المشترك، وهي التي تمارس ضغوطا لا على دولة قطر فقط، بل على عدد من الدول العربية".

ورأت الخاطر أن الاتهامات التي كالها الجبير لا تعدو أن تكون مفصلة للاستهلاك الإعلامي "ولا تستحق الرد".

ويأتي هذا التصريح تعليقا على الاتهامات التي وجهها ليلة الأحد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية إلى قطر، والتي قال فيها "إنها دولة من مجلس التعاون الخليجي، ولكنها أساءت لدول المجلس".

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي: "لن نسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية... وعلى قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة نفس السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما".

المصدر: قنا + وكالات