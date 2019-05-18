اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي

أعلنت مصادر حكومية ومعارضة سورية، أن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات الجيش السوري والمسلحين في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وأوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء يوم السبت، أن وحدات من الجيش "تتصدى لهجوم مجموعات إرهابية من جبهة النصرة باتجاه المناطق المحررة والنقاط العسكرية في محور أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتكبدها خسائر بالأفراد والعتاد".

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: وحدات من الجيش تتصدى لهجوم مجموعات إرهابية من جبهة النصرة باتجاه المناطق المحررة والنقاط العسكرية في محور أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي وتكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد. — سانا عاجل (@SanaAjel) ١٨ مايو ٢٠١٩

وذكرت الوكالة أيضا أن "إرهابيي جبهة النصرة" استهدفوا قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية، وذلك في ما وصفته "سانا" بتجديد خرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد هناك.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: إرهابيو "جبهة النصرة" يجددون خرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافهم بالقذائف الصاروخية قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي — سانا عاجل (@SanaAjel) ١٨ مايو ٢٠١٩

وفي سياق متصل، كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهو مكتب إعلامي معارض لدمشق مقره بريطانيا، أن مصادره رصدت اشتباكات عنيفة بين "الفصائل والمجموعات الجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى"، في محور حرش الكركات بريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضح "المرصد" أن هذه الاشتباكات تأتي عقب تقدم القوات الحكومية، بعد مغيب شمس يوم السبت، على عدة نقاط بالحرش "لتشن الفصائل هجوما معاكسا على مواقع تمركز قوات النظام، بالتزامن مع قصف صاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الأربعين وميدان غزال بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي".

المصدر: سانا + المرصد السوري لحقوق الإنسان