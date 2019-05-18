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الولايات المتحدة تعتذر للعراق

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الولايات المتحدة تعتذر للعراق
الشرطة الاتحادية العراقية
القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوي هود، خلال زيارته إلى مقر قيادة الشرطة الاتحادية العراقية
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قدمت الولايات المتحدة، اليوم السبت، اعتذارا رسميا للعراق بعد قصف مقاتلاتها بالخطأ عربة عسكرية بمحافظة كركوك، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان، أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوي هود، زار اليوم السبت مقرها في بغداد.

وأوضح البيان أن هود قام بهذه الزيارة "لتقديم التعازي والاعتذار من قبل الحكومة الأمريكية" إلى قيادة الشرطة الاتحادية، إثر حادث مقتل منتسب وجرح اثنين آخرين من اللواء الـ 11، الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بتاريخ 24 أبريل، "خطأ من قبل طائرات التحالف".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في 24 أبريل الماضي، تشكيل لجنة تحقيقية بمقتل منتسب وإصابة اثنين بقصف لطائرات التحالف الدولي عربة عسكرية تابعة للشرطة الاتحادية.

وأوضحت أن الحادث وقع "خلال قيام طائرات التحالف بعملية إسناد لقطاعات جهاز مكافحة الإرهاب أثناء تنفيذ عملية إنزال في قرية الدب، التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

المصدر: وكالات

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