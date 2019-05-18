المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير غدا الأحد

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، استئناف تفاوضه مع "قوى الحرية والتغيير" غدا الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي وقت سابق، كان قد قرر المجلس الانتقالي (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير)، تعليق المفاوضات لـ72 ساعة لتحدد قوى الحرية والتغيير خريطة الإعتصام ولإزالة المتاريس في محيط الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

ونفذت "قوى الحرية والتغيير" مطالب المجلس، وفي مقدمتها إزالة المتاريس في محيط الاعتصام وفتح الطرق الرئيسية ليقرر المجلس استئناف المفاوضات غدا الأحد.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي مكون من 300 عضو.

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كان من المزمع أن يعقد قادة الجيش و"قوى الحرية والتغيير"، مساء الأربعاء الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.

المصدر: وكالات