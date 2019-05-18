 
مباشر

نشطاء إماراتيون يتداولون فيديو لأحد فعاليات عقد قران أبناء حاكم دبي

أخبار العالم العربي

نشطاء إماراتيون يتداولون فيديو لأحد فعاليات عقد قران أبناء حاكم دبي
عقد قران أبناء حاكم دبي الثلاثة في يوم واحد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv5t

تداول نشطاء إماراتيون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه لأحد فعاليات عقد قران الشيخ حمدان نجل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

إقرأ المزيد
عقد قران أبناء حاكم دبي الثلاثة في يوم واحد
عقد قران أبناء حاكم دبي الثلاثة في يوم واحد

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بترديد الأدعية والابتهالات بصوت واحد بطريقة متناغمة يتغنون فيها بمقام الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى في الإمارات "المالد" (قراءة المولد النبوي الشريف).

ويتناول فن "المالد" التغني بمآثر السيرة النبوية، وهو من الفنون الشعبية الإماراتية الشهيرة ويعتبره الإماراتيون صورة حية ونابضة من التراث.

وعقد قران كل من ولي عهد دبي، حمدان، وأخويه مكتوم نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في يوم واحد.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وغنت من أجل قيادة السيارة.. سعودية تبدأ حفلتها بالرقص وأنهتها بتلاوة القرآن