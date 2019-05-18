نشطاء إماراتيون يتداولون فيديو لأحد فعاليات عقد قران أبناء حاكم دبي

تداول نشطاء إماراتيون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه لأحد فعاليات عقد قران الشيخ حمدان نجل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بترديد الأدعية والابتهالات بصوت واحد بطريقة متناغمة يتغنون فيها بمقام الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى في الإمارات "المالد" (قراءة المولد النبوي الشريف).

ويتناول فن "المالد" التغني بمآثر السيرة النبوية، وهو من الفنون الشعبية الإماراتية الشهيرة ويعتبره الإماراتيون صورة حية ونابضة من التراث.

وعقد قران كل من ولي عهد دبي، حمدان، وأخويه مكتوم نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في يوم واحد.

قراءة المولد النبوي الشريف (المالد) بمناسبة عقد قران سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على الشيخة شيخة بنت سعيد آل مكتوم.



بارك الله لهما وجمع بينهما في خير 🌹 pic.twitter.com/Wdz8pWbulQ — علوي الصافي 🇦🇪 (@Alawi_Alsafi) 17 mai 2019

المصدر: تويتر