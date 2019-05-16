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لبنان يودع البطريرك صفير في مأتم رسمي بحضور أركان الدولة

أخبار العالم العربي

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ودع لبنان البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير إلى مثواه الأخير، بمشاركة أركان الدولة اللبنانية، وعدد كبير من السياسيين والشخصيات الاجتماعية.

وحضر إلى المقر البطريركي في بكركي-كسروان، رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري. وفيما غاب حزب الله عن المراسم، حضرها وفد من حركة "أمل" برئاسة بري.

وتوافدت شخصيات رسمية وحزبية ودبلوماسية عربية وأجنبية، إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة في جنازة البطريرك صفير.

وأبرز الحاضرين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، على رأس وفد، ممثلا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، ممثلا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة جنازة البطريرك صفير، إن الأخير عمل على شد أواصر الوحدة اللبنانية، وأعاد بناء الدولة بالقضاء على سلطان الدويلات، مؤكدا أنه خسارة وطنية، وأن هناك إجماعا على أن البطريرك صفير هو أب الاستقلال الثاني وبطريرك المصالحة الوطنية وصمام الأمان للدولة اللبنانية.

ويشهد لبنان حدادا وطنيا شاملا وإقفالا للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات.

وكان صفير توفي فجر الأحد الفائت، عن 99 عاما، وأقيمت له مراسم تكريم في مقر البطريركية المارونية، بدءا من ظهر أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات

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