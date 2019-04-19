شاهد.. رجل أعمال إماراتي يطالب دول الخليج بالتعاون مع إسرائيل

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي العدو الأكبر لدول الخليج.

وتوقع الحبتور في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" الموثق بالعلامة الزرقاء، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم".

وقال رجل الأعمال الإماراتي إن إسرائيل "دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا توجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر".

وأضاف: "ماذا ننتظر.. إذا كانت مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح".

وتابع الحبتور بالقول: "هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليست إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من مليونين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

سؤال اطرحه واتوقع الكثير من النقد، ولكن حان الوقت لطرحه علانية؛ لماذا لا نوقع في #الخليج_العربي سلام مع #إسرائيل؟ لقد حان الوقت لذلك كما فعلت قبلنا #مصر و #المغرب و #الأردن. فليكون بيننا سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزارعة وحتى الدفاع. #الإمارات#السعوديةpic.twitter.com/TegioON5oA — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) 19 апреля 2019 г.

وأثار الحبتور الجدل في مقطع فيديو سابق نشره في مطلع مارس 2019 على "تويتر" عندما أشاد بما وصفه بـ"الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل، وذلك تعليقا على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لا يمكن الا ان نتوقف أمام #الديمقراطية في #إسرائيل@IsraelArabic حيث يقوم المدعي العام بتحقيق مفتوح بحق رئيس الوزراء #نتنياهو@Israelipm_ar في قضايا فساد ورشاوى. هذه الديقراطية الحقيقية وليس ما نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية التي لا ينتج عنها شيء سوى الضجيج والخراب والتأخر. pic.twitter.com/a9vfJhzL8F — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) 1 марта 2019 г.

المصدر: تويتر