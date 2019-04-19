قادة الاحتجاجات في السودان يشكلون مجلسا سياديا مدنيا لتولي الحكم

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، وهي الحركة المنظمة للاحتجاجات الواسعة في البلاد، أنه سيعلن الأحد المقبل عن تشكيل مجلس سيادي مدني سيتولى الحكم بدلا عن المجلس العسكري الانتقالي.

وأكد "تجمع المهنيين" في بيان أصدره اليوم الجمعة أن الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس المختارين سيأتي أثناء مؤتمر صحفي سيعقد الأحد في موقع الاعتصام المتواصل أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن المجلس الجديد سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

إقرأ المزيد

وأوضح أحمد الربيع، أحد قادة "التجمع"، في حديث لـ"فرانس برس"، أن المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذي تم تأسيسه في 11 أبريل الجاري كي يتولى الحكم لمدة عامين، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم.

وتابع بيان "تجمع المهنيين" أن المؤتمر الصحفي المقبل سيعرض أيضا تفاصيل الجهود المبذولة لتشكيل السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء أعضائها تباعا.

وبين مؤسسات الحكم المدنية هذه أيضا مجلس وزراء مدني صغير يقوم بالمهام التنفيذية وتحقيق البرنامج الإسعافي، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%.

وعلى الرغم من عزل البشير، تتواصل في الخرطوم المظاهرات الشعبية، حيث يطالب المحتجون العسكريين بتسليم الحكم إلى سلطات مدنية.

المصدر: RT + فرانس برس