رفضت "شبكة الصحفيين السودانيين" "رفضا قاطعا" تعيين عبدالماجد هارون لتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، مشيرة إلى أنه كان قياديا بحزب الرئيس المخلوع عمر البشير.

واعتبرت الشبكة في بيان اليوم الجمعة هذا الإجراء "استفزازا لجميع الصحفيين والإعلاميين، وردة كبيرة عن طريق الثورة"، مشيرة إلى أن "الرجل ظل عدوا صريحا لحرية التعبير طيلة سنوات الحكم البائد، وتسبب في طرد الصحفيين من البرلمان العام الماضي".

كما دعت شبكة الصحفيين إلى تنظيم تجمع أمام مباني الوزارة، بعد غد الأحد رفضا للقرار، الذي أعلن عنه المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق اليوم، حيث أعلن رئيس المجلس، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، إعفاء وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم، وتكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعفى أمس الخميس، وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.

وعن أسباب إعفائه قال الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وقد تم تشكيل مجلس عسكري بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ترأسه وزير الدفاع عوض بن عوف، الذي استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي وخلفه ​عبد الفتاح البرهان​، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

المصدر: RT