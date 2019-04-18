صرح سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، الخميس، بأن مساعدات ستصل الخرطوم خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السوداني.

وبحسبما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قال علي بن حسن جعفر إن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة، أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما إرتآه الشعب السوداني حول مستقبله.

كما أكد سفير السعودية لدى السودان دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي.

كما أفاد الدبلوماسي السعودي بأن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.

ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتئاه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس .

وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة. — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 18 апреля 2019 г.

وكانت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية لدى الخرطوم قد نشرت في الـ13 من أبريل تغريدة قالت فيها إن المملكة ستقدم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية