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مسلحون يدمرون جسرا بريف حماة في سوريا

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مسلحون يدمرون جسرا بريف حماة في سوريا
Reuters Khalil Ashawi
عناصر الجماعات المسلحة في منطقة سهل الغاب في سوريا (صورة من الأرشيف)
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قامت الجماعات المسلحة في سوريا بتدمير جسر التوينة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، اليوم الخميس، بوقوع "انفجار عنيف ناجم عن قيام المجموعات الإرهابية بتفجير جسر التوينة الواقع غرب قلعة المضيق بحدود 2 كم بالريف الشمالي (لحماة) بعد أن قاموا بزرع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار في أماكن متفرقة من جسم الجسر".

وأضافت "سانا" أن الانفجار تسبب بتدمير الجسر بشكل كامل.

وأشارت إلى أن "هذا الاعتداء هو الثالث من نوعه بعد أن أقدم إرهابيو الحزب التركستاني في 5 و14 سبتمبر 2018 على تدمير أجزاء من الجسر بينما شهدت جسور مماثلة كجسر الشريعة وجسر بيت الرأس أعمالاً تخريبية على ذات المحور".

المصدر: سانا

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