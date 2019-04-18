شاهد ولأول مرة.. طريقة انطلاق المروحيات الهجومية المصرية من حاملة ميسترال في البحر المتوسط!

عرضت لقطات تظهر لأول مرة لحظة انطلاق الهليكوبترات الهجومية المصرية من طراز "أباتشي"، من حاملة المروحيات "ميسترال" في عرض البحر.

وظهرت اللقطات خلال المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي البحري المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا 8"، الذي تجرى فعالياته حاليا في المياه الإقليمية المصرية قبالة شواطئ مدينة الإسكندرية.

وحضر التدريب وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ووزير الدفاع اليوناني إيفانجلوس أبوستولاكس، ووزير الدفاع القبرصي سافلس أنجليدس، حيث تشارك في المناورات القوات الجوية والقوات الخاصة لهذه البلدان الثلاثة، بمشاركة حاملتي المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر من طراز "ميسترال" وعدد من القطع البحرية والفرقاطات وسفن المرور والإنزال والغواصات وصائدات الألغام ولنشات الصواريخ، وعدد من الطائرات متعددة المهام (إف 16) وطائرات الهليكوبتر والاستطلاع والنقل وطائرات الإنذار.

المصدر: RT