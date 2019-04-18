الأمم المتحدة تناشد الحكومات إنقاذ أطفال مخيم الهول شمال شرقي سوريا

دعا مسؤول أممي اليوم الخميس الدول لمساعدة 2500 طفل أجنبي من بين 75 ألف شخص محتجز في مخيم الهول شمال شرقي سوريا بعد فرارهم من آخر معاقل "داعش" في بلدة الباغوز شرق دير الزور.

إقرأ المزيد

وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية في مؤتمر صحفي بجنيف: "يجب النظر في وضع الأطفال أولا، وقبل كل شيء النظر إلى معاناتهم كضحايا. ويجب اتخاذ الحلول انطلاقا من المصلحة العليا لحقوق الأطفال".

وشدد المسؤول الأممي أنه يجب إيجاد الحلول بغض النظر عن أعمار الأطفال أو جنسياتهم، وبغض النظر عن انتماءات ذويهم.

وكانت وسائل إعلام عديدة سلطت الضوء مؤخرا على الأزمة الإنسانية العميقة داخل هذا المخيم والظروف القاسية التي تهدد حياة أكثر من 73 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر:رويترز