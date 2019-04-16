وكيل وزير الخارجية العراقي: المنتدى العربي الروسي منصة مهمة لتطوير العلاقات

شدد الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية نزار الخيرالله، على أن المنتدى العربي الروسي، منصة مهمة لتطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين روسيا والدول العربية.

وقال الخيرالله في حديث لـRT، على هامش المنتدى الخامس للتعاون العربي الروسي والمنعقد في موسكو: "على ما يبدو هناك اتفاق على هذه العلاقة، واستمرار الحوار من خلال المنتدى، وكذلك إيجاد وتحديد أولويات في آفاق مستقبلية كبيرة لهذه العلاقات".

وأضاف أن "كل الدول منفتحة بهذا الاتجاه، أما بالنسبة للعراق فهناك خصوصية لهذه العلاقة، فأولا نحضر للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر القادم، وثانيا نسعى إلى تطوير العلاقات في مجال الطاقة والنقل والزراعة والأمن الغذائي، وأيضا في إدارة الموارد المائية، وهناك تنسيق أمني وعسكري، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية".

وتابع: "لدينا ثقة بأنه ليس هناك خلاف بين الدول العربية على إيجاد مثل هذا النوع من العلاقات مع روسيا.. الخلاف يكمن في رؤية الدول لأزمات المنطقة".

وشدد على أن العراق يؤمن بضرورة إيجاد الحل السياسي العادل والمنصف للأزمات، وأنه دون هذا الحل لن يكون هناك استقرار في المنطقة، حسب تعبيره.

وأكد الوكيل الأقدم لوزير الخارجية، على أن "الإرهاب يجد الحواضن في الأزمات والحرب الأهلية والعنف العسكري، وبالتالي محاربة جذور الإرهاب الملف الذي يعني العراق بالدرجة الأولى، كونه اكتوى بمحاربة الإرهاب خلال سنوات طويلة، وروسيا تشاركنا هذه الرؤية".

وأعرب المسؤول العراقي، عن "تأييد بلاده لوحدة وسيادة سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية، ورفض كافة المشاريع لحل القضية الفلسطينية خارج نطاق القرارات الأممية"، مشددا على ضرورة حضور الدول العربية وجامعتها في إيجاد الحلول لكل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

المصدر: RT