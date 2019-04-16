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الملك سلمان يستقبل ولي عهد أبو ظبي في الرياض

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الملك سلمان يستقبل ولي عهد أبو ظبي في الرياض
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العاهل السعودي وولي عهده يستقبلان ولي عهد أبو ظبي بالرياض
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصره في الرياض، وبحثا المستجدات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وكذلك مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وحضر اللقاء أيضا، عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين من كلا البلدين.

المصدر: واس

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