كردستان العراق يطلق حملة لـ "تنظيف البيئة"

أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، انطلاق حملة لتنظيف البيئة والطبيعة تستمر أسبوعا، داعيا أبناء الإقليم إلى المشاركة في هذه الحملة.

وقال بارزاني، خلال كلمته بمناسبة يوم البيئة في كردستان، إن "المسؤولية تجاه البيئة واجبة وضرورة دائمة، والتلوث يمثل تهديدا كبيرا تجب معالجته، والعالم بحاجة إلى تضامن وتنسيق أكبر لفهم أعمق للتهديدات".

وأضاف: "بيئة وطبيعة كردستان وأرضها ومياهها وهواؤها تلوث بشكل منظم وتشوه وتحرق وتمحى وتباد.. الهجمات والحملات لا تستهدف المواطنين فحسب، بل البيئة أيضا".

وتابع: "خلال حملة النظام السابق والمعروفة بالأنفال هدمت آلاف القرى الكردية ولوثت الينابيع والغابات والبساتين وعشرات الواحات والأنهر بالغازات السامة وبقصف المدافع والطائرات والألغام والمتفجرات وظلت آثارها السلبية على البيئة حتى الآن".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم قامت بإعادة إعمار آلاف القرى المهدمة، وإصلاح الأراضي ومعالجة الموارد الطبيعية وتنقية المصادر المائية وغيرها.

وشدد بارزاني على وجود قانون خاص ومؤسسات ومنظمات مختصة بالحفاظ على البيئة، والحكومة أصدرت القرارات الملزمة للمشاريع الصناعية والسكنية بالحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء وإغلاق العديد من المصافي.

وقال: "على المواطنين أن تكون لديهم ثقافة ووعي لحماية البيئة، وأن يشعروا بأنهم أصحاب بيئة كردستان وأن يحافظوا عليها بمنتهى الإخلاص وألا يفسحوا المجال لتلويثها"، وحث الحكومة على تشديد العقوبات على المخالفين.

المصدر: رووداو