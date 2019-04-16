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اغتيال رئيس الرقابة الإدارية الأسبق في مصر بطلق ناري داخل منزله

أخبار العالم العربي

اغتيال رئيس الرقابة الإدارية الأسبق في مصر بطلق ناري داخل منزله
Reuters
الأمن المصري
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لقي رئيس فرعي الرقابة الإدارية الأسبق بمحافظتي البحيرة والإسكندرية اللواء أشرف طبق، مصرعه بطلق ناري داخل منزله بمدينة دمنهور.

وتلقى الأمن المصري إخطارا بوصول المجني عليه اللواء أشرف طبق، إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور، مصابا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

وذكرت مصادر أمنية لجريدة "الوطن" المصرية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بقتل اللواء المصري، بعد أن أطلق النار عليه داخل منزله بمدينة دمنهور في ظروف غامضة.

المصدر: الوطن

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