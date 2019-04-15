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الأمن العراقي يقبض على "أخطر مبتز إلكتروني"

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يقبض على
Reuters ALAA AL-MARJANI
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، إلقاء القبض على أخطر مبتز إلكتروني، داعيا كل من تعرض للابتزاز لمراجعة الأمن وتقديم شكوى ضد المتهم.

وقال معن في مؤتمر صحفي، إنه "ومن خلال عملية نوعية وتعقب مهني وبتضافر جهود مختلف المديريات الأمنية، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على أخطر مبتز إلكتروني، وصاحب الصفحة المزيفة (مجربات المعصوم في كشف الهموم)، مشيرا إلى أن عدد مشتركي الصفحة تجاوز 10 آلاف مشترك.

وأضاف: "نهيب بكل الذين وقعوا في نصب وابتزاز المتهم صاحب الصفحة آنفة الذكر التوجه إلى محاكم التحقيق ومكاتب مكافحة الإجرام في المحافظات لغرض تقديم الشكاوى الأصولية بغية إكمال الملف القضائي وتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه العادل".

وشدد المسؤول الأمني العراقي على أن شعبة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية تفرض سيطرتها بالكامل على الصفحة المذكورة.

المصدر: RT

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