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ليبيا.. انفجار سيارة مفخخة قرب كوبري سيدي خليفة شرق بنغازي

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ليبيا.. انفجار سيارة مفخخة قرب كوبري سيدي خليفة شرق بنغازي
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ذكرت مصادر محلية ليبية أن سيارة مفخخة انفجرت تحت كوبري سيدي خليفة الواقع شرق مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

وأوضح مصدر أن الانفجار كان محاولة اغتيال استهدفت ضابطا رفيعا، مؤكدا نجاته من المحاولة وعدم وقوع إصابات في الأرواح، في حين قال مصدر آخر إن الضابط ويدعى عادل مرفوعة، تعرض لإصابات خفيفة وقد نقل إلى المستشفى.

ونقلت لاحقا وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم الشرطة في مدينة بنغازي، نفيه تعرض مدير إدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، العقيد عادل مرفوعة أو أفراد الإدارة لأي إصابات.

المصدر: مواقع إخبارية محلية

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