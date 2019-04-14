مكتب ولي العهد السعودي ينشر مقطعا مؤثرا لطفل يبكي بعدما شاهد والده في الحد الجنوبي!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر رد فعل طفل بعدما شاهد والده عبر مقطع مصور وهو يؤدي واجبه العسكري في الحد الجنوبي للمملكة.

ويظهر الفيديو الطفل وزملاءه يشاهدون رسالة والد الطفل، في فصل مدرسي، وأجهش الطفل بالبكاء فور رؤية والده وسماع صوته.

وشارك بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق مدير مكتب ولي العهد السعودي على الفيديو: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".

ومن الفخر دموع..



رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده..

هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء



حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل pic.twitter.com/G1hEEaCoNQ — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) 13 апреля 2019 г.

المصدر: RT