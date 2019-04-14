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ماذا قال ابن عوف في رسالته لقادة المجلس العسكري الجديد؟

أخبار العالم العربي

ماذا قال ابن عوف في رسالته لقادة المجلس العسكري الجديد؟
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عوض بن عوف
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أرسل رئيس المجلس العسكري السابق في السودان عوض بن عوف رسالة إلى عن دعمه الكامل المجلس الجديد بقيادة المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان أعرب فيها عن دعمه التام.

ونقلت وسائل الإعلام عن بن عوف تهنئة قيادة المجلس الجديد على اختيارها، وقال في الرسالة : "نؤيدكم ونشد من أزركم والثقة بكم والثقة عند الله كاملة أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد... أمنياتي عند الله أن يحفظكم وهذا البلد وشعبه بالرعاية والعناية والتوفيق وأن يسدد خطاكم".

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ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فقد نزل عوف عند المطالب الشعبية، وقدم استقالته من رئاسة المجلس العسكري بعد 48 ساعة من تنصيبه في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير.

المصدر: "أخبار السودان"

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