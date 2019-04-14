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السيسي يلتقي حفتر في القاهرة

أخبار العالم العربي

السيسي يلتقي حفتر في القاهرة
Reuters Giuseppe CACACE
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "السيد الرئيس يلتقي بقصر الاتحادية بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لبحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا".

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، كما يتبادل الطرفان شن الغارات الجوية والاتهامات باستهداف المدنيين.

المصدر: RT

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