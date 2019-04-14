في سابقة فريدة من نوعها، تعيد حكومة محمد اشتية اليوم أداء اليمن القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت حكومة اشتية قد أدت اليمن أمام عباس أمس إلا أن نص القسم لم يكن كاملا، حسب مصادر إعلامية.

وذكرت مراسلتنا أنه تم اقتطاع جزء من نص اليمين المتعلق بالمادة 35 من القانون الدستوري، حيث تم اجتزاء جملة من المادة تخص قسم الوزراء المكلفين ورئيسهم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، صباح يوم السبت إن الحكومة الجديدة الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية، في تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم الأحد.

وأكد ملحم أن القسم الصحيح هو: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).