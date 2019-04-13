شباب سعوديون ينقذون رجلا جرفت السيول سيارته.. (فيديو)

تمكنت مجموعة من الشباب السعودي، مساء الجمعة، من إنقاذ مواطن جرفت مياه السيول سيارته وهو يقودها في مركز نعجان التابع لمحافظة الخرج جنوب شرقي المملكة.

وحاصرت السيول سيارة المواطن وجرفتها، فيما لم يتمكن من الخروج منها، بسبب اندفاع المياه العاتية، حتى توقفت في المجرى بعدما صدمت جسرا خرسانيا.

وأظهر مقطع فيديو السيول تجرف السيارة وبداخلها شاب، وسط صرخات الحاضرين الذين صفقوا للشباب على إنقاذهم الشاب.

المصدر: سبق