بالفيديو.. الجيش التركي يرسل قوات "كوماندوز" إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة الأناضول بأن قافلة مؤلفة من عربات مدرعة تضم عناصر من القوات الخاصة، قادمة من عدة ولايات وصلت ولاية هطاي عند الحدود مع سوريا.

ووفقا للوكالة، فقد أرسل الجيش التركي تعزيزات من القوات الخاصة "الكوماندوز"، للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا وسط "إجراءات أمنية".

المصدر: الأناضول