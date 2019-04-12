بالفيديو.. الجيش التركي يرسل قوات "كوماندوز" إلى الحدود مع سوريا
Reuters Murad Sezer
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أفادت وكالة الأناضول بأن قافلة مؤلفة من عربات مدرعة تضم عناصر من القوات الخاصة، قادمة من عدة ولايات وصلت ولاية هطاي عند الحدود مع سوريا.
ووفقا للوكالة، فقد أرسل الجيش التركي تعزيزات من القوات الخاصة "الكوماندوز"، للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا وسط "إجراءات أمنية".
الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بعناصر "كوماندوز"https://t.co/iXj5SCNDRZ#تركيا#سورياpic.twitter.com/RkW4bB82vx— Akhbar Turkiya (@AkhbarTurkiya) 12 апреля 2019 г.
المصدر: الأناضول
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