مقتل طفلين في حلب جراء لغم خلفه الإرهابيون

ذكرت وسائل الإعلام السورية، أن طفلين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات الإرهابية في حي الحمدانية بمحافظة حلب شمالي سوريا.

من جهتها، واصلت وحدات الجيش السوري دكها لمواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية في إطار الرد على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد بريف حماة الشمالي.

وذكر وكالة "سانا" السورية، أن وحدات من الجيش نفذت الجمعة رمايات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على تجمعات وتحصينات مسلحي "جبهة النصرة" في أطراف بلدات الحويز وتل الصخر وكفر نبودة في ريف حماة الشمالي.

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وشنت وحدات الجيش أمس الخميس هجمات على تجمعات وأوكار تابعة لـ"جبهة النصرة" وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد على أطراف بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.

وفي السياق، قضى قصف للجيش السوري على عدد من إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة"، كما أدى لتدمير منصات إطلاق قذائف وصواريخ وخطوط إمداد على أطراف هذه البلدات باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: سانا