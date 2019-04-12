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الشرطة الجزائرية تعتقل 108 أشخاص خلال احتجاجات الجمعة

أخبار العالم العربي

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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية توقيف 108 أشخاص وإصابة 27 من عناصر الشرطة في اشتباكات مع من وصفتهم بـ "منحرفين مندسين" في الجزائر العاصمة اليوم الجمعة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن 4 من الشرطة حالتهم خطيرة، مضيفة أنهم أصيب في "اعتداءات بالحجارة وأدوات حادة من قبل منحرفين مندسين، حطموا مركبات تابعة للأمن الوطني".

وأكدت أن "التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة، التي تحوز على صور وتسجيلات الفيديو، قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية".

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ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى في أول جمعة منذ تقلد عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة وإعلانه يوم 4 يوليو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية.

ويطالب المتظاهرون برحيل ابن صالح وجميع رموز المنظومة السياسية في عهد بوتفليقة.

المصدر: RT

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