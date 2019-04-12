حكومة الوفاق الليبية: قواتنا تتقدم ميدانيا وسير العمليات العسكرية في صالحنا

أكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو، أن قواته تتقدم ميدانيا، وأن سير العمليات العسكرية على الأرض يصب في مصلحة الجيش التابع للحكومة.

إقرأ المزيد

وقال قنونو لـRT، إن "المعارك في طرابلس ومحيطها تسير وفقا لما هو معد ومخطط له بشكل محكم، ووفقا لاستراتيجيات عسكرية، وتنسيق منظم ومتناهي الدقة أولا بأول".

وأضاف قونونو: "قواتنا تقوم بتطهير المواقع التي تتقدم نحوها من القوات المعتدية، وتعمل لتأمين المواطنين المدنيين من ساكني تلك المناطق... قواتنا تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع العالقين في مناطق القتال".

ونفى المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، ما تردد من أن "قوات المشير حفتر تقترب من وسط العاصمة"، وأن قواته تتقدم باتجاه جبهة وادي الربيع ومطار طرابلس.

وشدد قنونو، على أن الجميع "يتبعون الجيش الليبي بقيادة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج".

المصدر: RT