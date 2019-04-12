الأمن المصري يتصدى لعملية إرهابية كبيرة جنوبي سيناء! (فيديو)

تمكنت قوات الأمن المصرية من القضاء على اثنين من الإرهابيين، بعد تصديها لعملية إرهابية في عيون موسى جنوبي سيناء.

وحاولت العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، ولكن قوات الأمن تمكنت من التصدي للهجوم وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدا لاستهداف نقطة التفتيش.

واستطاعت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه الحزام الناسف وإبطال مفعوله، كما تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة في المنطقة المحيطة وحصار المنطقة وتمشيطها لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة .

وتعليقا على نجاح القوات الأمنية المصرية في التصدي للهجوم، أكد المسؤول عن صفحة الجيش المصري الإلكتروني والخبير الأمني الرائد خالد أبو بكر لـ RT، أن فشل العملية الإرهابية في عيون موسى أكبر دليل على تخبط الإرهاب وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن الأمن المصري أحبط عملية إرهابية نوعية للإرهابيين في جنوب سيناء، وهذا يأتي بعد يوم واحد من نجاح الأمن المصري في القضاء على خليتين إرهابيتين في سيناء، موضحا أن جميع المعطيات على الأرض تؤكد أن الإرهاب بات يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونوه بأن "صد هجوم نقطه عيون موسى الإرهابي وقتل العناصر الإرهابية المشاركة، يظهر تدخل الطائرات الحربية للتمشيط قبل عثورها على سيارة دفع رباعي مثبت بها رشاش متوسط نصف بوصه شاركت في العملية واستطاعت المقاتلة ضربها بصاروخ جو - أرض ودمرتها بشكل كامل وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 6 عناصر تكفيرية بكامل أسلحتهم ومعداتهم".

المصدر: RT

تقرير - أحمد الأشقر وناصر حاتم