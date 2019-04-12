المجلس العسكري الانتقالي في السودان يؤجل اجتماعه مع القوى السياسية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى، وفقا لوكالة "رويترز".

وقد عمم المجلس في وقت سابق من الجمعة، إعلانا بعقد اجتماع بين القوى السياسية واللجنة العسكرية السياسية، للاستماع لوجهات نظر جميع الجهات.

وأوضح المجلس أن اللقاء سيعقد وفقا للترتيبات التالية:

1. على كل حزب سياسي تسليم خطاب عبر ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور اللقاء .

2. يتسلم مندوب اللجنة في قاعة الصداقة يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحا خطابات التفويض.

3. ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقا بعد استلام خطابات التفويض من ممثلي الأحزاب.

من جانبه، أعلن تجمع المهنيين السودانيين قائد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير، رفضه لبيان المجلس العسكري، مؤكدا "المطالب الواضحة والعادلة والمشروعة" للشعب السوداني.

ووصف التجمع في بيان المجلس العسكري بـ "الانقلابيين، الذين بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة، سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ".

المصدر: وكالات