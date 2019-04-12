لماذا تأجل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان؟

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أنه تم تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لإجراء مزيد من التشاور دون أن تقدم أي تفاصيل عن عدد أعضاء المجلس وسيرهم الذاتية.

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وأكدت الوكالة أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري ستعقد اليوم الجمعة لقاءات مع القوى السياسية بالبلاد، بعد رفض المعتصمين فض احتجاجهم ومطالبتهم المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لقيادة مدنية.

كما ستعقد اللجنة لقاءات منفردة مع أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء الدول العربية ودول الترويكا وأمريكا والدول الإفريقية والآسيوية المعتمدين لدى الخرطوم.

والخميس، أعلن التلفزيون الرسمي في السودان أن وزير الدفاع عوض بن عوف أدى القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

كما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف الماحي اليمين نائبا لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.

وأعلن بن عوف قبل ذلك عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين توكل المسؤولية عن البلاد فيها للجنة الأمنية العليا والجيش.

المصدر: وكالات









