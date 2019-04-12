مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني

أعلن رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان، أنه ليس لدى المجلس العسكري طموحات سياسية أو توجهات ايبديولوجية، وقال إنه يشمل قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع.

وقال الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان، "نحن غير طامعين في السلطة".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "نحن لم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين. ولن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".

وتابع "نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من المطب. سندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار".

كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى لكن خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس.

ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا سينافس منافسة عادلة مثل بقية الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة ستكون حكومة مدنية تماما.

كما ذكر أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية ولن يتدخل في عمل الحكومة.