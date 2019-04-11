"مرور دمشق" تعلق بعد انتشار صورة قيل إنها لشرطي يضرب سائقا

نفت إدارة مرور العاصمة السورية دمشق صحة الأخبار المتداولة لنشر صورة قيل إنها لشرطي يضرب سائقا، انتشرت خلال الساعات الماضية.

وذكر موقع "الشرطة"، أن "ما جرى أمس عند تقاطع الأزبكية في دمشق هو إشكال بين سائق سيارة عامة وسائق سيارة شاحنة مغلقة على أفضلية المرور".

وأوضح أن أفراد الشرطة تدخلوا "لحل الإشكال بينهما"، نافيا أن يكون أحد عناصر الشرطة، قد أقدم على ضرب أي من السائقين، ولم يتقدم أي منهما بشكوى.

وأوضح المصدر، أن "مشهد السائق الذي يبدو جالسا على ركبته أمام الشرطي، نتج عن انخفاض ضغطه بسبب الملاسنة الحاصلة بينه وبين السائق الآخر".

ويظهر من الصورة أن سيدة هي من التقط الصورة، إذ تنعكس صورتها عبر مرآة السيارة الأمامية.

المصدر: RT