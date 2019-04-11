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فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

أخبار العالم العربي

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية فتح باب الترشح أمام الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المزمعة في 4 يوليو المقبل.

وأوضح بيان صدر عن الوزارة أن على الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في مقر وزارة الداخلية.

وأعلن اللواء المتقاعد علي غديري نيته الترشح للانتخابات المقبلة ليكون أول المترشحين، وقال في هذا الصدد: "أترشح وملفي موجود عند المجلس الدستوري"، مؤكدا دعمه لمبدأ الانتقال الديمقراطي في الإطار الدستوري.

وحذر غديري من مخاطر إطالة عمر الحراك الشعبي نظرا إلى تبعات جمة خاصة على المستوى الأمني.

وكان الرئيس الجزائري المكلف برئاسة البلاد لمدة 90 يوما، عبد القادر بن صالح، أعلن الثلاثاء الماضي عزمه الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في غضون فترة رئاسته وفق ما ينص عليه الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات.

وأعلن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من أبريل الجاري  قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وذلك تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة رافضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة، بدأت منذ 22 فبراير الماضي.

المصدر: RT + وكالات

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