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تحطيم صورة البشير في سفارة الخرطوم لدى الكويت

أخبار العالم العربي

تحطيم صورة البشير في سفارة الخرطوم لدى الكويت
Reuters STRINGER
السودانيون في شوارع الخرطوم عقب إعلان الانقلاب
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أقدم مواطنان سودانيان على إزالة صورة الرئيس عمر البشير وتحطيمها، داخل مبنى السفارة السودانية في الكويت، عقب عزل الرئيس السوداني في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع عوض بن عوف.

وأظهر مقطع جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنة سودانية وهي تصور شخصا يرمي صورة البشير على الأرض ويحطمها وسط "تكبير".

ووصف المواطنان السودانيان البشير بـ"المجرم الذي دمر السودان"، وأعلنا أن سفارة السودان في الكويت هي الأولى التي تحررت بعد عزل البشير.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في وقت سابق، عزل الرئيس السوداني عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان الطوارئ وتعطيل الدستور، وبدء فترة انتقالية لعامين، تقودها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

المصدر: وكالات

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