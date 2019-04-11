أهم ما جاء في بيان القوات المسلحة السودانية

أعلن الجيش السوداني اليوم الخميس، في بيان رسمي عزل الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم وتعيين مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد لعامين اثنين.

وهذه أهم النقاط التي وردت في البيان:

تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين.

تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.

إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.

قفل الأجواء لمدة أربع وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان حتى إشعار آخر.

حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل.

حل المجلس الوطني ومجلس الولايات.

حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم.

يستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.

دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه.

المحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف.

الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.

إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.

إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا.

تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد.

الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية.

استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية والمنظمات.

صون كرامة وحقوق الإنسان.

الالتزام بعلاقات حسن الجوار.

الحرص علي علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

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المصدر: RT