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موسكو تنفي تصريحات عن "ربيع أسود" نسبت لسفيرها في العراق

أخبار العالم العربي

موسكو تنفي تصريحات عن
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دحضت السفارة الروسية في العراق، تصريحات مفبركة تداولتها مواقع إخبارية عراقية، ونسبتها للسفير الروسي لدى بغداد مكسيم مكسيموف حول "ربيع أسود يتربص بالعراق".

وقالت السفارة: "في الفضاء الإعلامي لجمهورية العراق نشرت مقابلة لسعادة السفير مكسيم مكسيموف، سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد على أنه أدلى بها لصحيفة نيزافيسيمايا غازيتا. وتعلن السفارة أن هذه المعلومات لا صحة لها وأنها نوع من الأخبار الزائفة... FakeNews".

وكانت مواقع إخبارية عراقية قد تداولت أنباء قالت إن السفير مكسيموف، حذر في مقابلة أجراها مع صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" من "وجود مشروع أمريكي جديد يسمى الربيع الأسود، يهدف لتدمير العراق أمنيا".

المصدر: السفارة الروسية في العراق

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