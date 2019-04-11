 
مباشر

الدوما الروسي: أي سلطة في السودان ستبحث عن التعاون مع روسيا

أخبار العالم العربي

الدوما الروسي: أي سلطة في السودان ستبحث عن التعاون مع روسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpcv

اعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أن أي سلطة في السودان ستسعى لتحقيق أعلى درجة من التعاون مع روسيا.

وأضاف: "أي كان الشخص الذي سيتولى السلطة في السودان، وبغض النظر عن كيفية تشكيل المؤسسات الحكومية هناك في المستقبل القريب، سيسعى بلا شك للتعاون مع روسيا".

وتشهد العاصمة السودانية انتشارا عسكريا كثيفا في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم وفي الطرق الرئيسية وعلى الجسور.

وأفادت وسائل إعلام، بأن ضباطا من الجيش السوداني اقتحموا في الخرطوم مقر الإذاعة الحكومية، التي قطعت برامجها وشرعت في بث الأغاني الوطنية، وينتظر المواطنون صدور بيان عن الجيش.

إقرأ المزيد
أنباء عن تنحي البشير.. والشعب السوداني يتنظر بيان الجيش

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير، الذي يحكم البلاد على مدى 30 عاما.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عاجل.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج