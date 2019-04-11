الدوما الروسي: أي سلطة في السودان ستبحث عن التعاون مع روسيا

اعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أن أي سلطة في السودان ستسعى لتحقيق أعلى درجة من التعاون مع روسيا.

وأضاف: "أي كان الشخص الذي سيتولى السلطة في السودان، وبغض النظر عن كيفية تشكيل المؤسسات الحكومية هناك في المستقبل القريب، سيسعى بلا شك للتعاون مع روسيا".

وتشهد العاصمة السودانية انتشارا عسكريا كثيفا في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم وفي الطرق الرئيسية وعلى الجسور.

وأفادت وسائل إعلام، بأن ضباطا من الجيش السوداني اقتحموا في الخرطوم مقر الإذاعة الحكومية، التي قطعت برامجها وشرعت في بث الأغاني الوطنية، وينتظر المواطنون صدور بيان عن الجيش.

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ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير، الذي يحكم البلاد على مدى 30 عاما.

المصدر: وكالات