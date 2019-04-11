أكد السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير تومسكي اليوم الخميس عدم تعرض حياة المواطنين الروس المتواجدين في السودان لأي تهديد جراء الأحداث الأخيرة في هذا البلد.

وقال تومسكي في تصريح لوكالة "إنترفاكس": "يمكنني التأكيد أنه ليس هناك تهديد حتى الآن، والسودانيون يعاملون الأجانب معاملة حسنة".

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ورفض السفير التعليق على أنباء مفادها، أن القوات المسلحة السودانية بصدد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني عن نيته إصدار بيان "هام"، تزامنا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين.

المصدر: إنترفاكس