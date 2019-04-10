قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء يوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية إدارة إرهابية عقلية وثقافة وممارسة.

وأضاف حسن نصر الله في خطابه بمناسبة "يوم الجريح": "أن الولايات المتحدة التي تذل أمة بكاملها من أجل إسرائيل، تأتي لتصنف المدافعين عن الأوطان والكرامات والأمن والاستقرار والمستقبل، بأنهم إرهابيون فهذه قمة الوقاحة والحماقة".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "نشهد اليوم على شاهد جديد من قمة الوقاحة والحماقة الأمريكية، وهو تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وهذه سابقة".

وأدان نصر الله القرار الأمريكي معلنا وقوف حزب الله إلى جانب الحرس الثوري في إيران، مشيرا إلى أن القرار هو ردة فعل على الهزيمة والخيبة.

وشدد أمين عام حزب الله في كلمته على أن من حقهم الطبيعي وواجبهم مواجهة كل تهديد، مؤكدا أن الرد سيكون مناسبا في حال استدعت الحاجة.

وبين أن خط المقاومة يملك الكثير من أوراق القوة للرد على واشنطن.

المصدر: وكالات