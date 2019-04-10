كشف ما يسمى وزير نفط "داعش" المدعو أسامة عويد الصالح، أن التنظيم هرّب نحو 40 طنا من الذهب من الموصل إلى سوريا وأماكن أخرى.

وقال أسامة عويد الصالح المعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ 11 شهرا، إن تنظيم "داعش" تمكن من تهريب أطنان من الذهب وكميات كبيرة من المنقولات والمواد الثمينة التي استولى عليها خلال سيطرته على مناطق شمال العراق.



About 40 tons of gold and other valuable articles that were stolen from Mosul have been transferred to outside of Syria through #Idlib and that has helped the group to remain critically capable of trading for weapons w/out risk of losing their wealth to #SAA or the #SDF. — Mustafa Bali (@mustefabali) 8 апреля 2019 г.

ووفق المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مصطفى بالي، الذي نشر سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، الاثنين، فإن داعش مول عملياته من خلال تهريب هذه المسروقات العراقية.

وحول أماكن وجود زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، أفاد وزير نفط "داعش" بأنه متواجد بالمناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا (في إشارة إلى إدلب وجوارها) أو المتاخمة لها، مؤكدا أن الصلات بين التنظيم والقوات المسيطرة في هذه المناطق خلقت علاقة معقدة قدمت تسهيلات كثيرة للتنظيم لبيع مسروقاته وتجديد ترسانته من الأسلحة.

Al-Saleh points out Syria’s Turkish-occupied territories or a neighboring country in regard to whereabouts of Baghdadi. Who facilitated all this complex relationship and economical order is the true question to ask since we’re firmly committed to uproot #ISIS from the region! — Mustafa Bali (@mustefabali) 8 апреля 2019 г.

وأوضح بالي، أنه سمع تفاصيل هذه المعلومات من مصادر موثوقة ومطلعة على التحقيقات التي تجري مع وزير نفط داعش، مشيرا إلى أن هذا الأخير اعترف ببعض الحقائق غير المعروفة عن التنظيم بما في ذلك كيفية إدارة العلاقات الاقتصادية مع الحكومات.

I’m hearing from the relevant ppl that Osama Awaid al-Saleh, Daesh’s renowned oil minister and head of security and sleeper cells apparatus who had been captured 11 months ago, confessed some little-known facts about ISIS including how they run economical relations with gov’t.s. pic.twitter.com/TKqEmMv9XI — Mustafa Bali (@mustefabali) 8 апреля 2019 г.

المصدر: تويتر