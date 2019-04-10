رسالة لخارجية الحكومة الليبية المؤقتة تنزع "الشرعية" من حكومة الوفاق الوطني

طلبت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة من البعثات الليبية في الخارج، إبلاغ الدول المعتمدة لديها بأن مجلس النواب صوت في جلسة مكتملة النصاب ضد اعتماد حكومة الوفاق الوطني.

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وقالت رسالة صادرة عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة حبيب محمد الميهوب، إن مجلس النواب ناقش في جلسة مكتملة النصاب وبحضور 102 عضوا، اعتماد حكومة الوفاق أو رفضها، وجرى تصويت أفضى إلى تصويت 61 نائبا ضدها، وواحد فقط لصالحها، وامتناع 39 نائبا عن التصويت.

وتابعت الرسالة قائلة، إن مجلس النواب قرر اعتبار الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، الحكومة الشرعية الوحيدة لدولة ليبيا.

المصدر: وال