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رئيس مجلس النواب الليبي يخاطب مجلس الأمن..

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس النواب الليبي يخاطب مجلس الأمن..
AFP
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بعث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس هدفها حماية المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب الدولي.

وأكدت الرسالة التي جاءت قبيل مناقشة مجلس الأمن الدولي للأوضاع في ليبيا على خلفية المعركة الدائرة حول العاصمة طرابلس، على مدنية الدولة، مفندة "كافة الأقوال التي تشير إلى إمكانية عسكرتها".

وشدد عقيلة صالح كذلك على أن مجلس النواب "سلطة مدنية منتخبة من الشعب مباشرة"، وهو من قام بتعيين قادة الجيش الليبي وتكليفه بمهامه.

المصدر: وال

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