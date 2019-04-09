مراسلنا: مقتل 9 مدنيين بانفجار لغم وسيارتين مفخختين في مدينة الرقة السورية

أفاد مراسلنا في سوريا بمقتل 9 مدنيين على الأقل جراء انفجار هز اليوم الثلاثاء مدينة الرقة شمال سوريا.

وأوضح المراسل أن الانفجار وقع في شارع باسل ومصدره لغم وسيارتان مفخختان.

وأكد المراسل أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، مشددا على أن بين الضحايا أطفال ونساء.

وتخضع الرقة حاليا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلها العسكري، وذلك بعد أن كانت المدينة في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي استولى عليها في 2013 وأعلنها عاصمة لـ"خلافته" قبل أن يتم تحريرها في أكتوبر 2017.

المصدر: RT