موسكو: نحن على تواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا والأمم المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا على تواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا كما أنها تتواصل مع الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

وقال بوغدانوف للصحفيين في دهاليز جلسة مجل الأعمال الروسي العربي، اليوم الاثنين: "إننا نعمل مع الأمم المتحدة ومع غسان سلامة (المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا)، وهو التقى (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش. والتقيت سلامة وتحدثت معه ومع الوفد الليبي. ونتحاور عبر الهاتف مع الجميع – مع الغرب والشرق والجنوب. وندعو الجميع لحل المشاكل الموجودة بطرق سياسية".

وردا على سؤال صحفي عن احتمال زيارة أطراف النزاع الليبي إلى روسيا أجاب: "نحن جاهزون دائما للاتصالات. ويجب أن نوجه هذا السؤال إليها (إلى أطراف النزاع)".

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى ضرورة تعزيز المعركة ضد الإرهابيين الموجودين في ليبيا.

المصدر: نوفوستي