المسماري: تفاجأنا بوجود قوات أمريكية على الأرض في طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن العملية العسكرية في طرابلس تسير حتى الآن وفقا للخطة الموضوعة.

وحذر أحمد المسماري المواطنين من وسائل الإعلام التي تبث أخبارا غير صحيحة، حول معركة طرابلس، مضيفا أن الشائعات التي تبثها الميليشيات الآن أكبر دليل على تراجعها وهزيمتها على الأرض.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأنه فوجئ بوجود قوات أمريكية على الأرض في العاصمة طرابلس لحماية البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى وجود 300 عسكري أمريكي هناك.

وأضاف أن طرابلس تُدار بشكل خارج عن الأطر الطبيعية التي تُدار بها أي عاصمة في العالم، مبينا أنها باتت مختطفة من قبل الإرهابيين، بحسبما جاء على لسانه.

وأشار في كلمته إلى أن الميليشيات في طرابلس لديهم اتصالات مع جهات خارجية، موضحا أن المعركة حتى الآن يقودها من الجانب الآخر متطرفون من تنظيم القاعدة.

وبخصوص تضارب الأنباء حول السيطرة على مطار طرابلس، أكد المسماري أن المطار يقبع تحت سيطرة الجيش الليبي بشكل كامل وأن القوات الجوية قامت اليوم بعملية إسناد ناجحة جدا في محيطه.

كما أفاد بأن الجيش الليبي أفشل هجمات للجماعات المسلحة في محيط المطار، مبينا في السياق أن القوات بقيادة حفتر تواصل العمليات في طرابلس على سبعة محاور.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أن هدف معركة الجيش منذ العام 2014 هو حماية المواطن والمال العام الليبي.

وأعلنت حكومة فايز السراج منذ عدة أيام حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة.

المصدر: RT