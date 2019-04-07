أعلن مركز التحكم القومي للكهرباء في السودان عن انقطاع التيار عن كافة أنحاء البلاد مساء الأحد.

وقال المركز في بيان، نقلته وسائل الإعلام السودانية، إن الجهود جارية لاستعادة المحطات وتغذية الشبكات بشكل تدريجي.

جدير بالذكر أن حوادث الانقطاع التام للتيار في الشبكة القومية للكهرباء تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

ومنذ 19 ديسمبر 2018، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

المصدر: وكالات