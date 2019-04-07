 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري

انقطاع تام للكهرباء في السودان

أخبار العالم العربي

انقطاع تام للكهرباء في السودان
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات في السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/loro

أعلن مركز التحكم القومي للكهرباء في السودان عن انقطاع التيار عن كافة أنحاء البلاد مساء الأحد.

وقال المركز في بيان، نقلته وسائل الإعلام السودانية، إن الجهود جارية لاستعادة المحطات وتغذية الشبكات بشكل تدريجي.

جدير بالذكر أن حوادث الانقطاع التام للتيار في الشبكة القومية للكهرباء تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

ومنذ 19 ديسمبر 2018، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تقرير صادم لمنظمة العفو الدولية عن حالات الاغتصاب في الدول الإسكندنافية