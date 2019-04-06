أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيتخذ إجراءات لضم بعض المستوطنات التي تمت إقامتها في الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات القادمة.

وقال نتنياهو، في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، ردا على سؤال حول أسباب عدم قيامه بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية مثلما حدث ذلك سابقا في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، الأراضي الأخرى التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 1967: "تسألون ما إذا كنا سننتقل إلى مرحلة تالية، الجواب نعم، سننتقل إلى مرحلة تالية".

وتابع نتنياهو، الذي أجرى تصريحه قبل أيام معدودة من الانتخابات في إسرائيل: "إنني أعتزم توسيع السيادة الإسرائيلية".

وسبق أن أعلن نتنياهو أنه قال للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لن يخلي "حتى شخصا واحدا" من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وشدد نتنياهو، خلال مقابلة مع القناة الـ13 تم تسجيلها الأربعاء الماضي، أنه أكد لترامب بأن سيطرة إسرائيل ستكون على كل الضفة الغربية، معتبرا أن كل المستوطنات في الضفة الغربية "دون استثناء" يجب أن تكون تحت سيادة إسرائيل.

وأقامت السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها أراضي الضفة الغربية في 1967 مئات المستوطنات في المنطقة التي يقطنها حاليا نحو 400 ألف إسرائيلي، وسط إدانة شديدة من قبل الأمم المتحدة علما أن هذه الإجراءات تتناقض تماما مع كل القرارات الأممية المناسبة.

ويخوض نتنياهو وحزبه "الليكود" منافسة شرسة في الانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل مع تحالف الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بني غانتز، وذلك وسط اتهامات واسعة إلى رئيس الوزراء الحالي من قبل معارضيه بالتورط في عدة فضائح فساد.

المصدر: وكالات