أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من قادة القوات في المنطقة الغربية تتبع لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

ونص القرار الصادر مساء يوم الجمعة، على تعيين آمر المنطقة العسكرية الغربية آمرا للغرفة المشتركة.

وتضم غرفة العمليات المشتركة في عضويتها كلا من آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومندوب عن الحرس الرئاسي، ومندوب إدارة الاستخبارات العسكرية.

يشار إلى أن قرار السراج هذا يأتي بالتزامن مع دخول وحدات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر، إلى منطقة قصر بن غشير بعد سيطرتها على كامل الطريق المؤدية إلى مدينة غريان والأصابعة وترهونة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته دخلت العاصمة طرابلس من عدة محاور وفرضت سيطرتها على مطار المدينة ضمن حملة "الفتح المبين"، وهو ما نفته حكومة الوفاق.

والخميس، أعطى حفتر إشارة لدخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة، مؤكدا في كلمة مسجلة إلى قواته، أنه قد حان موعد "الفتح المبين" للعاصمة طرابلس وتحريرها.

وقال إن الأمر بدخول العاصمة جاء "استجابة لأهالي طرابلس".

المصدر: وكالات